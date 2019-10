Il tema musicale degli(ma anche di altri film dell’Universo Cinematografico Marvel) è ormai diventato iconico e facilmente riconoscibile dal pubblico. Non sorprende quindi che la banda musicale della(Pennsylvania State University) abbia deciso di utilizzare i temi musicali dell’UCM per dare vita ad uno spettacolo di metà partita di football che vedeva scontrarsi in campo i Penn State, appunto e il Michigan.

Potete vedere il video dello spettacolo nella parte superiore della pagina.

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB