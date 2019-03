Captain Marvel a riportato sul grande schermo gli anni ’90. E se anche i film deglifossero stati realizzati proprio in quel periodo?

Il canale You Tube What’s the Mashup ? ha voluto rendere concreta questa fantasia realizzando un suggestivo fan trailer in cui il cast dei Vendicatori è composto da attori molto in voga in quegli anni (e non solo). Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

