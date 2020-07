In rete è approdato il primo trailer di, commedia scritta e diretta da(Larry Gaye: Renegade Male Flight Attendant) con protagonisti Danny Pudi (Community), Emily C. Chang (The Vampire Diaries), Maiara Walsh (Switched at Birth) e Eddie Alfano (Shameless).

Il lungometraggio segue la storia di due coppie di amici che decidono di avere un figlio e allevarlo loro quattro insieme con un accordo di custodia condivisa

Il film sarà disponibile in versione VOD negli Stati Uniti dal 24 luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto potete vedere il poster:

Danny Pudi è conosciuto al grande pubblico per essere uno dei tanti protagonisti della serie televisiva Community ma è apparso anche in film come Star Trek: Beyond, The Tiger Hunter, The Morning the Sun Fell Down e in Captain America: The Winter Soldier.

FONTE: GeekTyrant