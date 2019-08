Verrà presentato in Concorso alla 76esima edizione del Festival di Venezia, la commedia a tinte drammatiche dell’australiana Shannon Murphy di cui oggi Screen mostra in anteprima il trailer ufficiale.

Opera prima della Murphy (una delle due donne registe in Concorso), il film verrà proiettato al festival mercoledì 4 settembre, e vede come protagonisti Eliza Scanlen (Sharp Objects) e Toby Wallace, insieme a Essie Davis e Ben Mendelsohn.

La storia è adattata da una piece teatrale di Rita Kalnejais ed è descritta così dalla sinossi che vi traduciamo:

Una teenager molto malata di nome Milla si innamora follemente di uno spacciatore da quattro soldi di nome Moses, e la cosa diventa l’incubo dei suoi genitori. Ma quando questo primo amore le fa riscoprire la passione per la vita, le cose si complicano e la morale tradizionale viene messa da parte. Milla inizia a mostrare a chi la circonda – i suoi genitori, Moses, un sensibile insegnante di musica, un piccolo violinista e una vicina incinta la cui onestà è disarmante – come vivere la propria vita quando non si ha nulla da perdere. Quello che sarebbe potuto essere un disastro per la famiglia Finlay invece insegna loro a lasciarsi andare e trovare grazia nel glorioso caos della vita. Babyteeth esplora gioiosamente quanto è bello non essere ancora morti e quanto lontano ci spingiamo per amore.