Ci siamo quasi: oggi, 1° settembre, i fan difesteggiano il giorno del ritorno a Hogwarts (Back to Hogwarts) e per l’occasione la Warner Bros. ha organizzato un evento speciale.

A partire dalle 11.30, per la prima volta in virtuale, si terrà un evento in diretta per vivere da casa la festa dei fan a Kings Cross! Il livestream, come annunciato alcuni giorni fa, sarà caratterizzato da una varietà di sorprese e divertimento, comprese le presenze di ospiti speciali, tra cui James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), Jason Isaacs (Lucius Malfoy) e Bonnie Wright (Ginny Weasley).

Condividendo l’entusiasmo per essere stato coinvolto nei festeggiamenti di quest’anno, James Phelps ha dichiarato:

Sono davvero felice di essere presente al primo Back To Hogwarts digitale in assoluto! Il 2020 è stato sicuramente un anno particolare, ed è davvero importante che tutti facciamo il possibile per stare al sicuro, incluso restare a casa. Spero che i fan si uniscano a noi e mantengano vivi i festeggiamenti virtuali.

Oliver Phelps ha aggiunto:

I fan del Wizarding World sono fantastici, e avere la possibilità di condividere questo giorno speciale con persone di tutto il mondo sarà meraviglioso. Non vedo l’ora di scoprire tutto ciò che questo Back To Hogwarts digitale ha in serbo, ed è un vantaggio poterlo fare tutti dal proprio divano!

Oltre ai volti familiari che appariranno, ci saranno dei giochi a quiz a cui gli appassionati potranno partecipare, e persino la presenza di un membro del cast di “Harry Potter e la maledizione dell’erede”, prima che inizi il conto alla rovescia dei fan.