Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Leone Film Group ha diffuso in rete il nuovo trailer italiano di(A Bad Moms Christmas), sequel della commedia conBad Moms – Mamme Molto Cattive.

Il film segue le vicende delle tre protagoniste del primo capitolo alle prese con il “Super Bowl per mamme”, ovvero il Natale. Come se organizzare le vacanze natalizie al meglio per la propria famiglia, le tre donne dovranno cavarsela sotto gli occhi delle loro rispettive madri.

Del cast fanno parte anche Jay Hernandez, Cheryl Hines, Peter Gallagher, Justin Hartley, David Walton, Christine Baranski e Susan Sarandon.

La pellicola debutterà nelle nostre sale il 6 dicembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Natale è il periodo più bello dell’anno… se non sei una mamma! Impacchettare, decorare, cucinare. C’è qualcosa di più stressante? Sì: la visita a sorpresa di tua madre, che arriva per ricordarti quanto non sei all’altezza. Perché si sa che dietro ogni mamma cattiva, ci sono delle mamme ancora più cattive. Amy, Kiki e Carla sono tornate e sono pronte a tutto per salvare il loro Natale. E allora tra Babbi Natale spogliarellisti, party sfrenati e sbronze, la guerra tra mamme sta per iniziare. Senza esclusione di colpi. No, a Natale non sono tutti più buoni.