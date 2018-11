Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, il nuovo film del franchise di Transformers, è in arrivo il 20 dicembre nei cinema italiani con la 20Th Century Fox.

Nei giorni scorsi la Hasbro ci ha fornito un campione stampa del nuovo Power Charge Bumblebee. Come recita la descrizione ufficiale del prodotto:

Con il Power Charge Bumblebee, ogni appassionato può vivere l’esperienza di caricare il nucleo di potenza prima di scatenarsi in battaglia.

Immagina l’esperienza di infondere in Bumblebee una potenza incredibile quando è in modalità robot, facendo ruotare il nucleo che si trova nel profondo del petto del personaggio, e di amplificare il suo impatto con poderosi effetti sonori e luminosi. Prova poi a trasformare il tuo eroe in modalità veicolo, facendogli assumere le mitiche sembianze del classico Maggiolone Volkswagen giallo in 17 passaggi. Se mandi su di giri la macchina, sentirai effetti sonori mozzafiato. L’attivazione delle funzioni di potenziamento attiva oltre 25 effetti sonori e luminosi. Tieni su di giri il nucleo Power Charge o Bumblebee perderà la sua mitica carica di energia.

Attiva la modalità di combattimento definitiva abbassando la maschera da battaglia del personaggio e mettendo in mostra l’inconfondibile spada Stinger. Con l’equipaggiamento da battaglia ispirato al film Transformers: Bumblebee, questo personaggio è sempre pronto a dare il suo contributo decisivo nell’infinita guerra contro i Decepticon.