è disponibile in edizione Digitale, Dvd, Blu-ray e 4K UHD dallo scorso 9 ottobre.

Nella parte superiore della pagina, potete trovare il nostro unboxing dell’edizione da collezione con i portachiavi Funko di Owen e Blue che ci è stata fornita dalla divisione nazionale della Universal.

A seguire trovate invece i dettagli delle varie versioni disponibili.

CON PIU’ DI UN MILIARDO DI DOLLARI AL BOX OFFICE MONDIALE, I DINOSAURI DOMINANO IL MONDO ANCORA UNA VOLTA INSIEME A CHRIS PRATT E BRYCE DALLAS HOWARD

Jurassic World: Il Regno Distrutto

DISPONIBILE IN 4K ULTRA HD, BLU-RAYTM3D, BLU-RAYTM, DVD E IN DIGITAL HD DAL 9 OTTOBRE 2018 CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Si celebra il nuovo capitolo della franchise ricca d’azione Jurassic con l’arrivo di Jurassic World: Il regno distrutto nei formati 4K Ultra HD, Blu-rayTM 3D, Blu-rayTM e DVD e in Digital HD e dal 9 ottobre 2018, che include più di un’ora di contenuti extra – tra cui il dietro le quinte di Chris Pratt con i “Jurassic Journals”, girati sul set. Il successo al botteghino prodotto da Universal Pictures è rimasto al primo posto in classifica per quattro settimane intere al box office internazionale, per due settimane in Nord America, e si è rivelato una hit a livello mondiale guadagnando oltre 1 miliardo di dollari. Con l’uscita di Jurassic World: Il regno distrutto, la franchise di Jurassic si è affermata come una delle franchise più redditizie di tutti i tempi, con un box office totale di oltre 4.7 miliardi di dollari. Jurassic World: Il regno distrutto continua a portare sullo schermo avventura e azione, con il ritorno di personaggi amati e l’inserimento di nuove creature che sono più sorprendenti e terrificanti che mai.

Costruendo le sue fondamenta sulla meraviglia e sull’avventura che ha stupito il pubblico di tutto il mondo, Jurassic World: Il regno distrutto prosegue una delle serie più avvincenti della storia del cinema, con un’avventura lunga 65 milioni di anni che ha conquistato il pubblico di tutte le età, con un nuovo straordinario capitolo che vede la presenza straripante di più dinosauri di ogni altro Jurassic precedente. Le star Chris Pratt (Jurassic World, Guardiani della Galassia) e Bryce Dallas Howard (Jurassic World, Il drago invisibile) tornano nei panni di Owen Grady e Caire Dearing insieme ai membri del cast originale Jeff Goldblum (Jurassic Park, Thor: Ragnarok) e BD Wong (Jurassic World, Law and Order: SVU) nei loro ruoli iconici. Porta a casa l’avventura senza freni, scopri l’incredibile colpo di scena e cosa succede quando il parco non esiste più.

In Jurassic World: Il regno distrutto, diretto da J.A. Bayona (The Impossible, The Orphanage) e con due colossi come produttori esecutivi, Steven Spielberg e Colin Trevorrow, Owen (Pratt) e Claire (Howard) fanno ritorno a Isla Nublar tre anni dopo la chiusura del parco Jurassic World per cercare di salvare i dinosauri rimasti sull’isola da una catastrofica esplosione vulcanica che minaccia di estinguere nuovamente i dinosauri, questa volta per sempre. Owen è determinato a salvare il suo raptor, Blue, mentre Claire fa del salvataggio dei dinosauri la sua missione, creature che ha imparato a rispettare profondamente. Giunti sull’isola proprio mentre la lava inizia a scorrere, i due scoprono terrificanti nuove specie di dinosauri feroci ed una complotto di portata globale che potrebbe mettere in pericolo l’intero pianeta. Insieme a James Cromwell (Babe, Il miglio verde) nei panni del benestante imprenditore Benjamin Lockwood, il socio del Dr. John Hammond nella creazione di Jurassic Park, e a Justice Smith (The Get Down) e Daniella Pineda (The Detour) nei panni di Franklin Webb e Zia Rodriguez, membri del Gruppo Protezione Dinosauri di Claire; questo brillante cast dà vita ad una straordinaria storia allo scoppiare del caos quando Owen, Claire e il loro team scoprono uno spaventoso complotto che potrebbe riportare la vita sul pianeta alla preistoria.

Completa la tua collezione di Jurassic con la collection contenente i cinque film della saga in 4K Ultra HD, Blu-rayTM e DVD, a partire dal 9 ottobre 2018. Ora i fan possono godersi al meglio tutti i cinque film in un’imperdibile e completa collezione che include Jurassic Park, Jurassic Park: Il mondo perduto, Jurassic Park III, Jurassic World ed il nuovissimo Jurassic World: Il regno distrutto.

Contenuti bonus neI formati BLU-RAYTM e 4K ULTRA HD:

Sul set con Chris & Bryce – Dietro le quinte con Chris Pratt and Bryce Dallas Howard.

Il regno si evolve – I film-maker parlano di come il secondo capitolo della trilogia di Jurassic World spinga la franchise in una nuova direzione.

Ritorno alle Hawaii – Cast e crew parlano delle riprese alle Hawaii.

Island Action – Uno sguardo al dietro le quinte della scena del bunker e alla sequenza della fuga all’interno della girosfera.

A bordo dell’Arcadia – Cast e crew parlano del lavoro con i dinosauri in animatronic.

Via all’asta! – Uno sguardo al dietro le quinte della scena dell’asta.

La nascita dell’Indoraptor – Uno sguardo esclusivo alla mostruosa creatura geneticamente modificata conosciuta come Indoraptor.

Death by Dino – Un dietro le quinte mentre l’Indoraptor sfida un personaggio chiave.

Un mostro nella mansion – Il regista J.A. Bayona parla di come Jurassic Park e Dracula (1979) hanno influenzato il suo approccio alla regia nel dirigere il mostro nella scena della villa.

Lo scontro sul tetto – Uno sguardo al terrificante scontro sul tetto della Villa Lockwood.

Il ritorno di Malcolm – Un dietro le quinte con l’unico e inimitabile Jeff Goldblum.

VFX evoluti – Il team parla dell’approccio innovativo alla creazione dei dinosauri.

Il regno distrutto: La Conversazione – I film-maker e il cast si mettono comodi per parlare di Jurassic World: Il regno distrutto.

Una canzone per Il regno – Justice Smith canta per il cast e la crew di Jurassic World: Il regno distrutto.

Chris Pratt’s Jurassic Journals

Vivian Baker, Makeup Artist

Mary Mastro, Hair Stylist

Chris Murphy, 1° Assistente al Suono

Dean Bailey, Stunt Edge Car Driver

Peter Harcourt, Diver

Daniella Pineda and Justice Smith, Attori

Jody Wiltshire, Set PA

Kelly Krieg, Assistente Supervisore del Copione

J.A. Bayona, Regista

James Cox, Stuntman

Rachelle Beinart, Controfigura

Bryce Dallas Howard intervista Chris Pratt, Attore

Contenuti bonus nel formato DVD