Nuovo appuntamento con il media location tour direalizzato insieme a Turismo Irlandese , l’Ufficio per il Turismo dell’isola d’Irlanda.

Lo show, come noto, viene girato in svariati angoli del globo, dalla Croazia alla Spagna passando per l’Islanda. C’è però un dato che viene, magari, ignorato dai più: ovvero che circa il 70%, 80% delle riprese delle sette stagioni uscite finora sono in realtà lavorate nell’Irlanda del Nord, tanto nei teatri di posa dei Titanic Studios di Belfast, quanto nelle splendide località che si trovano nei dintorni della città citata poco fa. La percentuale sale addirittura al 90% per l’ottava stagione, stando alle informazioni che ci sono state date durante la 4 giorni dell’evento.

Nel precedente episodio, vi abbiamo fatto vedere il videodiario del tour in elicottero organizzato da Discover Nortehrn Ireland e Cutting Edge Helicopters, un’esperienza che può essere vissuta da tutti gli e le amanti dello screen tourism.

Adesso tocca a quello effettuato in barca grazie all’Aquaholics Dive Centre che ci ha permesso di esplorare Westeros dal mare. L’escursione acquatica può essere prenotata sul sito ufficiale di Aquaholics, ha un costo di 50 pound per un minimo di 6 fino a un massimo di 12 partecipanti. Trovate tutti i dettagli a questo link.

Nella parte superiore della pagina potete trovare il nostro video.

Ringraziamo per la preziosissima collaborazione Turismo Irlanda e Discover Northern Ireland.

