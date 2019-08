È arrivata la fine di agosto, è arrivato il Festival di Venezia: anche quest’anno BadTaste.it è al Lido in forze per seguire la grande kermesse cinematografica, con Andrea Francesco Berni, Alessia Pelonzi, Gabriele Niola, Francesco Alò, Beatrice Pagan, Riccardo Mancini (video e social) e Matteo Suman (per le foto). Si parte mercoledì con La Veritè di, primo film non in lingua giapponese del regista palma d’Oro per Un Affare di Famiglia

Quest’anno ringraziamo in particolare i nostri sottoscrittori: è anche grazie al loro contributo che possiamo continuare a dare la più ampia copertura possibile al Festival. Se volete diventare sottoscrittori anche voi, potete farlo andando qui!

Qui sopra potete vedere il primo video realizzato da Francesco Alò con le attrezzature nuove di zecca che gli abbiamo fornito (insomma, l’audio da adesso non dovrebbe più avere problemi!). Ogni giorno vi proporremo, come sempre, recensioni, videorecensioni, interviste e i resoconti delle conferenze stampa in diretta su twitter. A fine giornata, poi, ci collegheremo in diretta su Facebook per il tradizionale videoblog.

FESTIVAL DI VENEZIA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUI SOCIAL

Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire i nostri canali social:

La 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, si terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2019.