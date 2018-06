Inauguriamo oggi una nuova videorubrica in diretta su YouTube:

La puntata è andata in onda in streaming sul nostro canale YouTube. Partendo da una delle notizie principali della settimana, e cioè i possibili piani della Warner per rilanciare l’Universo Cinematografico DC ora nelle mani di Walter Hamada, i nostri Andrea Francesco Berni, Andrea Bedeschi e Mirko D’Alessio hanno risposto a varie domande dei lettori a proposito, tra le altre cose, di una possibile “stanca” del pubblico nei confronti di Star Wars, dei motivi per cui Black Panther ha incassato più di Avengers: Infinity War negli USA e tanto altro ancora.

Potete vedere il video qui sotto, appuntamento a venerdì prossimo!