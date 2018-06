Terza puntata, oggi, della nostra videorubrica in diretta su YouTube:

La puntata è andata in onda in streaming sul nostro canale YouTube. Partendo da una delle notizie principali della settimana, e cioè il rinvio dell’uscita di Indiana Jones 5 (ma abbiamo anche parlato di un rumour che ci è appena arrivato all’orecchio sulle riprese di Spider-Man: Far From Home), i nostri Andrea Francesco Berni e Mirko D’Alessio hanno risposto a varie domande dei lettori in proposito, oltre a parlare dell’acquisizione Disney/Fox, di Suspiria di Luca Guadagnino, di Bohemian Rhapsody, di Don Quixote di Terry Gilliam e altro ancora.

Potete vedere il video qui sopra, appuntamento a venerdì prossimo!