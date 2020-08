La DC, tramite IGN, ha diffuso in rete il primo trailer di, film animato interattivo diretto e prodotto da Brandon Vietti e ispirato alla nota run fumettistica “Batman: Una morte in famiglia”.

L’opera, come già detto, sarà interattiva (nello stile della puntata di Black Mirror “Bandersnatch”) e permetterà agli spettatori di rivivere alcune sequenze di “Batman: Under the Red Hood” con la possibilità di “cambiare” gli eventi attraverso varie scelte.

Nel cast vocale troviamo Bruce Greenwood (The Resident, Star Trek, iRobot), Vincent Martella (Phineas and Ferb), John DiMaggio (Futurama, Adventure Time), Zehra Fazal (Young Justice) e Gary Cole (Veep).

Il film sarà disponibile negli Stati Uniti in home video da questo autunno in una data ancora non specificata. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Qua sotto trovate la descrizione dell’albo di Batman: Una morte in famiglia:

Jason Todd, il secondo Robin, è partito alla ricerca di sua madre. Costretto a ignorare la crescente minaccia di Joker, Batman deve trovare il suo compagno prima che sia troppo tardi. Ma l’irruenza del giovane sta per portarlo a fare i conti col proprio destino…

Cosa ne pensate del trailer di Batman: Death In The Family? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: CB, IGN