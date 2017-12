È online il trailer di, anime diretto dacon il character design di

Il film vede Joker catapultare Batman, i suoi sodali e gli altri personaggi del mondo DC nel Giappone medievale, dove il villain si dichiara Signore del Giappone. Per sconfiggerlo, Batman si trasformerà in un vero e proprio Samurai. La pellicola, secondo quanto dichiara lo stesso Muzisaki, “mostrerà al mondo come il Giappone vede Bamtan, non il contrario”. Non è il primo film anime dedicato al Crociato di Gotham, basti pensare al recente Batman: Gotham Knight, tuttavia l’impressione è che questo prodotto sia molto più stilizzato dei precedenti.

Batman Ninja arriverà direttamente in home video nel 2018.

