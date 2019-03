La rete non ha preso molto bene le dichiarazioni diin merito alla sua interpretazione di ve ne abbiamo parlato su Badcomics ).

“Quando mi dicono che Batman ha ucciso un uomo, io penso: ‘Ca**o, dite sul serio? Svegliatevi, ca**o’” aveva dichiarato il regista in occasione di un evento recente aperto al pubblico. “È un bel punto di vista pensare che i nostri eroi siano innocenti, che non dicano bugie del ca**o all’America, che non si approprino indebitamente dei soldi delle corporazioni, che non commettano alcuna atrocità. È un bel punto di vista, ma vivete in un fottuto mondo dei sogni“.

Le parole del regista hanno colpito il conduttore e appassionato di fumetti Stephen Colbert, che ha commentato e ironizzato sulla questione.

“Zack, questi sono personaggi amati dai bambini” ha ammesso rivolto a Snyder, prima di suggerire altre possibilità oltre a quella di un Batman omicida: “Aquaman vende oppiacei e Flash è un trafficante di essere umani! E tutta la Justice League è ossessionata dai porno snuff, crescete!“.

