La musica è il propellente, la benzina distillata per questo travolgente coming-of-age. Da uno spettacolo teatrale, ma non è cinema teatrale. Scozia 1994, due giovani amici per la pelle, quasi “fratelli”, sperano di riscattare le loro noiose esistenze grazie alla rave revolution. In un bel bianco e nero, un film sulle trasformazioni, accelerate e vorticose, del costume e delle abitudini musicali. Un film politico e non nostalgico. Contro il laburista Tony Blair e il partito conservatore. Colpiti e affondati dai battiti.