Studio Canal UK ha diffuso in rete una nuova featurette di, adattamento cinematografico di“Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction”, libro del 2008 basato su una storia vera e scritto da David Sheff.

Nella pellicola Steve Carell e Amy Ryan vestono i panni di David e Vicky, due ex coniugi che dovranno unire le proprie forze per far uscire il figlio Nic (interpretato da Timothée Chalamet) dal tunnel della tossicodipendenza. Il progetto è diretto dal regista belga Felix van Groeningen.

Il lungometraggio è diretto da Felix Van Groeningen (Alabama Monroe – Una Storia d’Amore).

Trovate la featurette nella parte superiore della pagina.