La Vertical Entertainment ha pubblicato in rete il primo trailer e il poster di, film con(Il Sole a Mezzanotte, L’A.S.S.O. nella Manica) e(Midway).

Scritto e diretto da Joshua Caldwell il film segue la storia di una giovane coppia di amanti che si fa strada attraverso la regiore meridionale. Arielle (Bella Thorne) è una sognatrice sfortunata che brama la popolarità. Dean (Jake Manley) è invece un ex truffatore che lavora per il suo violento padre. I due si connettono in maniera istantanea, e dopo l’accidentale morte del padre di Dean si ritrovano costretti a fuggire. Nel tentativo di ottenere una rilevanza nei social media Arielle trasmette in streaming le loro imprese e le loro rapine, guadagnando così una fama virale che però li condurrà verso un tragico finale.

Del cast fa parte anche Amber Riley (Glee, Straight Outta Compton).

Il film sarà disponibile per il noleggio sulle piattaforme digitali dal 12 giugno. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Infamous è stato prodotto da Shaun Sanghani della SSS Entertainment insieme a Colin Bates e Michael Jefferson della Lucidity Entertainment.

Recentemente abbiamo visto Bella Thorne in titoli come Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, Sei ancora qui – I Still See You, Corsa Infernale e Assassination Nation.



Jake Manley è apparso invece in Midway, Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre e nella serie televisiva iZombie.



FONTE: YT