Di recenteè stato ospite dello show di Jimmy Kimmel. In quel frangente, oltre a parlare della sua carriera e dei suoi progetti (tra cui Tornare a Vincere) l’attore ha condiviso anche un curioso aneddoto sulla sua vita privata.

Affleck ha raccontato che durante il suo impegno sul set di The Last Duel di Ridley Scott si è dovuto assentare un giorno per volare a Los Angeles per il compleanno del figlio. L’attore aveva comperato dei regali per l’avvenimento, tuttavia quando è atterrato a LA nessuno di quei regali era ancora arrivato a destinazione. Tuttavia un eroe inaspettato è arrivato in suo soccorso: Adam Driver. Driver, suo collega di set in The Last Duel, sentendo parlare del compleanno del figlio di Affleck ha donato all’attore del merchandising di Kylo Ren (essendo il figlio dell’attore amante di Star Wars e di Kylo) accompagnato anche da un video di saluti speciali.

“Adam mi ha fatto diventare un eroe agli occhi di mio figlio, è una cosa che non dimenticherò mai e poi mai”, ha dichiarato Affleck.

Questa la sinossi:

Una volta Jack Cunningham (Ben Affleck) aveva una vita piena di promesse. Al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, quando improvvisamente, per motivi sconosciuti, decise di allontanarsi dal mondo del basket, rinunciando al proprio brillante futuro. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore. Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza, sorprendendo soltanto lui stesso. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?

Inizialmente nota come The Has-Been e poi Torrance, la pellicola sarà al cinema il 6 marzo 2020, in Italia il 23 aprile 2020.

Affleck è produttore del progetto assieme a O’Connor, Jennifer Todd, Gordon Gray e Ravi Mehta. Lo script è opera di Brad Ingelsby. Nel cast troviamo anche Al Madrigal nei panni dell’allenatore che crede nel personaggio di Affleck dopo che lui chiude con tutto. Accanto a Madrigal anche Janina Gavankar, Hayes MacArthur, Brandon Wilson e Rachael Carpani.

