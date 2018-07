La divisione nazionale della Universal ha diffuso online il trailer italiano diil nuovo film dibasato sul documentario del 2010 Marwencol, diretto da Jeff Malmberg.

Prodotto da Universal Pictures, il film è incentrato sulla storia vera di Mark Hogancamp, che passò nove giorni in coma e 40 giorni in ospedale dopo essere stato quasi ucciso a botte da cinque uomini, riportando danni cerebrali. Iniziò quindi a costruire un enorme modellino di una città dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale come terapia. La città era popolata da bambole che raffiguravano lui, i suoi amici, i suoi amori e i suoi aguzzini. Nel trailer vediamo che la pellicola sarà ambientata sia nel mondo reale che nel paese in miniatura, con un grande uso della CGI.

Nel film, oltre a Carell, anche Leslie Mann e Janelle Monáe. L’uscita è prevista per il 21 dicembre negli Stati Uniti, per gennaio in Italia.

Potete vederlo nella parte superiore di questa pagina.

Il regista premio Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump, Flight, Cast Away) dirige Steve Carell nella commovente storia vera della disperata lotta di un uomo psicologicamente distrutto che scopre come l’immaginazione artistica possa contribuire a guarire lo spirito. La sceneggiatura di Benvenuti a Marwen è stata scritta da Caroline Thompson e Robert Zemeckis, mentre il produttore premio Oscar Steve Starkey (Forrest Gump, Flight), Jack Rapke (Cast Away, Flight) e Cherylanne Martin (The Pacific, Flight) per il marchio di Zemeckis ImageMovers, con base alla Universal, producono il film insieme al regista. I produttori esecutivi sono Jackie Levine e Jeff Malmberg, che ha diretto l’avvincente documentario del 2010 su cui è basato questo film.