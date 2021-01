Sono molti i titoli in cui viene mostrato il gioco del biliardo. Il giocatore professionista di biliardoha realizzato in collaborazione con GQ un lungo e interessante video in cui analizza alcune note scene del mondo del cinema e delle serie televisive in cui i vari personaggi giocano a biliardo o biliardo americano.

Tra i film analizzati troviamo titoli come Lo spaccone (The Hustler), film del 1961 con Paul Newman, Il colore dei soldi, lungometraggio del 1986 diretto da Martin Scorsese, Mystic Pizza del 1988 diretto da Donald Petrie, Poolhall Junkies di Mars Callahan e Indiavolato di Harold Ramis.

Mentre ta le serie televisive vengono presi in esami titoli come Boardwalk Empire e Seinfeld.

Qua sotto trovate la sinossi di Lo spaccone:

Ha la stoffa del campione ed è nato per battersi. Per Eddie Felson non c’è niente che valga più di una partita di biliardo, neanche la vita di una donna che lo ama. Con una stecca tra le mani Eddie si trasforma in un essere cinico e spietato. Il sogno di tutta la sua vita? Battere il campione in carica, Minnesota Fats, per essere il primo. Il più grande.

