Senon ritiene sia necessario invitare i suoi concittadini a indossare la mascherina per rallentare la diffusione del Coronavirus, per fortuna c’è un altro Presidente pronto a farlo: Bill Pullman.

L’attore è tornato a vestire i panni del Presidente Whitmore di Independence Day grazie ad Alamo Drafthouse, la celebre catena che unisce cinema e ristorazione e che come gli altri circuiti americani ha dovuto rinviare la riapertura a causa della seconda ondata di contagi. I cinema vogliono riaprire, e i fan vogliono tornare in sala, ed è anche per questo motivo che Pullman ha registrato un video spronando gli americani a indossare le mascherine: solo in questo modo, insieme all’igienizzazione frequente e al distanziamento sociale, sarà possibile abbattere la curva dei contagi e controllare il Coronavirus, permettendo ad attività come ristoranti al chiuso e anche cinema di riaprire.

Nel video, un vero e proprio Public Service Announcement, Pullman spiega che indosserà la sua “mascherina della libertà” in qualsiasi luogo pubblico dovesse recarsi per celebrare il Quattro Luglio. L’attore prosegue dicendo che se ognuno indossasse una “mascherina della libertà”, i cittadini potrebbero finalmente tornare nei bar, nei ristoranti e nei cinema. Va ricordato che quando qualche settimana fa si è iniziato finalmente a parlare concretamente di riaperture dei cinema negli USA, ha generato qualche polemica il fatto che AMC non volesse imporre l’uso delle mascherine per “evitare di prendere una posizione politica”. La cosa ha scatenato un putiferio e la catena, insieme ad Alamo e Regal, è tornata sui suoi passi.

Ricordiamo che Pullman è tornato a interpretare Whitmore in Independence Day – Rigenerazione: il suo discorso nel film del 1996 è diventato talmente iconico che spesso gli americani lo riguardano o lo citano in occasione del Quattro Luglio. Potete vedere il PSA qui sopra, mentre qui sotto trovate il celebre discorso.