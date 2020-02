Continua lo stillicidio di clip tratte da, il film con Margot Robbie in uscita domani nei cinema italiani.

Dopo le clip che vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, oggi tocca a una scena con protagonista Jurnee Smollett-Bell, che interpreta Black Canary, mentre si esibisce nel locale di Black Mask (Ewan McGregor). La sua splendida voce, alla fine della canzone, si rivela più potente di quanto uno potrebbe aspettarsi. Potete vedere la clip qui sopra!

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà al cinema il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.