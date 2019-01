Sono iniziate da un paio di settimane le riprese di, e oggi Margot Robbie ha svelato non solo la prima immagine, ma anche un primo annuncio teaser.

Il video ci presenta tutti i protagonisti del film, che potete ammirare anche nei fotogrammi che abbiamo catturato nella galleria in calce. Si tratta, nello specifico, di Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), la detective Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor e Victor Zsasz (Chris Messina)

Potete ammirare il teaser qui in alto.

Nel film le protagoniste affronteranno Maschera Nera, che sarà interpretato da Ewan McGregor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain.

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato che il film sarà vietato ai minori. L’uscita è prevista per il 7 febbraio 2020.