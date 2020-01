La Warner Bros ha pubblicato le prime tre clip tratte da, a margine della presentazione alla stampa del film con Margot Robbie (dalla quale sono emerse le prime reazioni ).

Nella prima scena vediamo Harley e la sua gang scontrarsi con gli scagnozzi di Roman Sionis (aka Maschera Nera, interpretato da Ewan McGregor), mentre nella seconda è la stessa Harley a offrire a Sionis il suo aiuto pur di avere risparmiata la vita. Nella terza e ultima clip, invece, Harley spiega perché Black Mask vuole eliminare lei e le altre, ma soprattutto Cassie Cain, che a quanto pare si è appropriata di qualcosa di molto prezioso…

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà al cinema il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.