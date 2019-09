Birds of Prey: Margot Robbie e la regista Cathy Yan in una foto dal set

La Warner Bros. ha diffuso una nuova foto dal set di, il nuovo cinecomic DC su Harley Quinn con Margot Robbie.

L’immagine compare in un nuovo video diffuso da WarnerMedia (allegato qui in alto) che si concentra su un’analisi dei progressi fatti in tema di diversità e integrazione all’interno dell’azienda.

Qui il sito con tutti i dettagli dell’analisi, mentre a seguire la foto dal set di Birds of Prey: