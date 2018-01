Un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato un aneddoto accaduto durante i Golden Globes.

Come noto, James Franco ha vinto nella categoria “Miglior attore in una commedia o musical” grazie alla sua performance in The Disaster Artist, pellicola tratta da The Disaster Artist: My Life Inside The Room, libro incentrato sulla vita di Tommy Wiseau e sulla realizzazione del suo film The Room.

Nel ritirare il premio, si è fatto accompagnare sul palco proprio da Wiseau e i due sono stati protagonisti di un siparietto di cui si è molto discusso sui social. L’autore di The Room voleva prendere la parola, ma Franco gli ha impedito di prendere il microfono. Una mossa che alcuni hanno giudicato come appropriata vista l’imprevedibilità di un personaggio come Tommy Wiseay, altri come scortese.

In realtà, come testimoniato da un’intervista pubblicata dall’Hollywood Reporter registrata sul red carpet dei Golden Globes, lasciare Tommy Wiseau libero di parlare… potrebbe non essere una buona idea.

La trovate nella parte superiore di questa pagina