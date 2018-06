Con l’uscita della versione in home video dila divisione italiana della Marvel ha diffuso in rete due scene eliminate dal film e sottotitolate in italiano.

Il cinecomic, ricordiamo, è approdato nelle nostre sale a febbraio ed è disponibile dal 30 maggio in Dvd, Blu-ray e Blu-ray 3D.

Potete vedere una scena nella parte superiore della pagina e l’altra qua di seguito:

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.