Da ieri nelle sale italiane, il nuovo film Marvel Black Panther racconta la storia di T’Challa, un giovane re africano che si trasforma in un super eroe diventando il protagonista di una storia avvincente, che affonda le sue radici in un lontano passato.

La divisione nazionale della Marvel ha diffuso online una movimentata clip sottotitolata in italiano che trovate qua sopra in cui troviamo Lupita Nyong’o e Danai Gurira, rispettivamente Nakia e Okoye, due figure molto importanti per il destino del Wakanda. Nakia infatti fa parte dei War Dog, spie wakandiane stanziate in altri Paesi per osservare e riferire ciò che accade, mentre Okoye è a capo delle Dora Milaje, un plotone composto da donne potenti e inarrestabili che lavorano come guardie del corpo del Re e della famiglia reale.

“Okoye e Nakia sono come sorelle ma il loro rapporto è messo alla prova perché Nakia non ama molto l’autorità”, spiega Lupita Nyong’o. “Allo stesso tempo, Okoye non ama le persone ribelli. Quindi Okoye rappresenta la vecchia guardia e le tradizioni, che è decisa a mantenere vive, mentre Nakia le sfida. Si rispettano a vicenda in maniera profonda ma vedono il mondo in modo diverso”.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.