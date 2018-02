Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

I Marvel Studios hanno diffuso in rete due nuove featurette di Black Panther, il cinecomic diretto da(Creed: Nato per Combattere) con protagonista Chadwick Boseman.

Il film, ricordiamo, arriverà nelle nostre sale dal 14 febbraio.

Potete vedere un video nella parte superiore della pagina e l’altro qui di seguito:

Long live the king. Check out a brand new look at #BlackPanther, in theaters February 16: https://t.co/Nr2Hefr37C pic.twitter.com/iCDhQuL70m

— Black Panther (@theblackpanther) 9 febbraio 2018