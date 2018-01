Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La divisione nazionale della Marvel ha diffuso online il nuovo trailer italiano di, il nuovo film dedicato all’omonimo supereroe apparso per la prima volta sul grande schermo nel film Marvel del 2016 Captain America: Civil War. Diretto dae interpretato da, Black Panther arriverà nelle sale italiane il 14 febbraio, anche in 3D.

Lo trovate nella parte superiore di questa pagina.

In calce trovate il nuovo poster italiano.

Ecco alcune note di produzione diffuse dalla Marvel:

Il ritorno di un vecchio e potente nemico metterà alla prova il ruolo di T’Challa come sovrano e la sua identità come Black Panther e un tremendo conflitto metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Girato presso i Pinewood Studios di Atlanta e Busan, in Corea del Sud, il film Marvel Black Panther trasporterà il pubblico nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda, dove T’Challa fa ritorno in seguito alla morte di suo padre, re T’Chaka, per succedergli al trono. Apparentemente povera, Wakanda è in realtà ricca di giacimenti di vibranio, un metallo prezioso che le assicura il progresso tecnologico, la ricchezza e il potere. Si tratta di un Paese profondamente radicato nella sua tradizione, ma dotato di una cultura futuristica, quasi fantascientifica.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.