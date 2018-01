Si è tenuta ieri negli Stati Uniti la world premiere di, il film di(già regista di Creed – Nato per Combattere) in uscita il 14 febbraio in Italia.

Vi abbiamo già fatto leggere alcuni dei primi commenti social della stampa americana (li trovate in questa pagina), mentre adesso segnaliamo una nuova, frenetica clip tratta dal cinecomic targato Marvel Studios. Nell’estratto ambientato in un casinò – che trovate nella parte alta della pagina – compaiono svariati personaggi della pellicola: T’Challa (Chadwick Boseman), Nakia (Lupita Nyong’o), Everett Ross (Martin Freeman) e Ulysses Klaw (Andy Serkis).

Qua sotto potete ammirare un trailer internazionale che ci mostra qualche scorcio inedito di Wakanda.

Il film, lo ricordiamo, è in uscita il 14 febbraio.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018.