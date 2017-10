Mr Sunday Movies ha racchiuso in un video di circa 11 minuti tutte le easter egg e i riferimenti presenti all’interno di, il film diuscito nelle nostre sale la scorsa settimana.

Potete vedere il video nella parte superiore delle pagina, e, ovviamente, sconsigliamo la visione del materiale a chi ancora non ha visto il film per non incappare in qualche inevitabile SPOILER.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La pellicola è diretta da Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). A occuparsi della distribuzione saranno la Warner Bros. (nel Nord America) e la Sony Pictures (nel resto del mondo).

Nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas, il film sarà ambientato alcuni decenni dopo l’originale di Ridley Scott del 1982.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scott, che è produttore esecutivo del film. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscar, è il direttore della fotografia.