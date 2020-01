Le promesse vanno mantenute. Lo sa bene Raymond Garrison, soldato membro dei reparti scelti dell’esercito statunitense e specialista in missioni top secret, che non può rifiutarsi di andare a salvare un commilitone prigioniero in Afghanistan. Ma all’improvviso tutto crolla: i ricordi si accavallano, così come le identità. Chi è veramente Raymond? Ha una moglie e un figlio che lo aspettano a casa, o è soltanto Bloodshot, una macchina di morte di proprietà esclusiva delle forze armate? E se lo è, quale sarà il suo prossimo obiettivo?