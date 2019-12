In una nuova puntata dello Star Wars Show Bob Iger ha riflettuto sulla saga die sul futuro del brand.

“Quello degli ultimi 4 anni è stato un viaggio molto emozionante e soddisfacente” ha commentato l’amministratore delegato della Disney, “ma in tutta onestà credo che abbiamo appena cominciato. Abbiamo ottenuto molto con la saga degli Skywalker, con l’apertura di Galaxy’s Edge in California e in Florida, ma anche con ulteriori film in arrivo e serie tv. La sensazione è di aver soltanto scalfito la superficie di ciò che Star Wars è e può essere“.

Ha poi ribadito: “Ho la sensazione che il futuro sarà molto più vasto di quanto ci aspettassimo“.

Quanto a Mandalorian, che ha definito “non semplice televisione, ma una espansione della narrazione di Star Wars”, ha confermato che le serie saranno parte integrante del futuro del franchise.

CORRELATI CON STAR WARS

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

