Giusto ieri, abbiamo riportato i primi dettagli relativi all’uscita in home video dipellicola che è arrivata a incassare ben 700 milioni di dollari in tutto il mondo (e diventando il maggiore incasso dell’anno in Italia).

Il film uscirà in digitale HD il 22 gennaio, e nei negozi americani il 12 febbraio in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD (in questo articolo trovate maggiori informazioni).

A margine dell’annuncio, la 20Th Century Fox ha pubblicato online un’anteprima degli extra che ci mostra un video paragone fra le riprese del vero Live Aid e la relativa scena del lungometraggio di Bryan Singer.

Ma non è tutto.

Anche il regista ha diffuso un interessante contributo video su Instagram in cui vediamo il cast del film nel backstage del Live Aid.

Lo trovate qua sotto.





La pellicola è uscita il 29 novembre nei nostri cinema.

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach e Singer.