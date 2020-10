Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come promesso, subito dopo la notizia cheè stato acquistato da Amazon Studios che lo proporrà in esclusiva su Prime Video, arriva adesso il primo, esilarante trailer della pellicola con Sacha Baron Cohen.

Amazon Prime conferma che il film è noto come Borat: Subsequent Moviefilm, mentre il titolo esteso è Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, traducibile con Borat seguito di film cinema: Consegna della mazzetta portentosa al regime americano a beneficio della nazione del Kazakistan un tempo gloriosa.

L’appuntamento è fissato al 23 ottobre anche se attendiamo notizie sull’uscita italiana.

In questo sequel Borat non è più il presentatore semisconosciuto kazako del 2006. Oggi tutti sanno chi è, quindi deve andare sotto copertura per intervistare le persone. Potete trovare ulteriori dettagli sul film in questo approfondimento.

Il primo film, Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, è uscito nel 2006 in America e nel 2007 in Italia. Costato 18 milioni di dollari, ne incassò poi quasi 262 a livello globale.

Cosa ne pensate di questo trailer e quanto attendete Borat 2, anzi Borat: Subsequent Moviefilm? Ditecelo, come sempre, nello spazio dei commenti in calce all’articolo!