Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il trailer italiano di, il nuovo film di Joel Edgerton con il candidato al premio Oscar lucas Hedges, il premio Oscar Russell Crowe, il premio Oscar Nicole Kidman, Joel Edgerton e Xavier Dolan.

A seguire la sinossi e alcune note di produzione:

Boy Erased – Vite cancellate racconta la vera storia della crescita, della presa di coscienza e della dichiarazione della propria omosessualità di Jared Eamons (Lucas Hedges), figlio di un pastore battista di una piccola città dell’America rurale, che all’età di 19 anni ha deciso di aprirsi con i suoi genitori (Nicole Kidman e Russell Crowe), riguardo alle proprie preferenze sessuali. Temendo di perdere la famiglia, gli amici e la chiesa cui appartiene, Jared viene spinto a partecipare ad un programma di terapia di conversione. Mentre è lì, Jared entra in conflitto con il suo terapeuta (Joel Edgerton) e inizia per lui il viaggio alla ricerca della propria voce e per accettare il suo vero io.

Il candidato all’Oscar Lucas Hedges (Manchester by the Sea, Lady Bird), il premio Oscar Russell Crowe (Il gladiatore, A Beautiful Mind), il premio Oscar Nicole Kidman (serie TV Big Little Lies, The Killing of a Sacred Deer), il candidato al Golden Globe Joel Edgerton (Loving, Zero Dark Thirty), il vincitore dell’Emmy e del Tony Award Cherry Jones (Seria TV Transparent), il vincitore del premio Grammy Michael “Flea” Balzary (Baby Driver, serie TV The Wild Thornberrys), Joe Alwyn (L’altra metà di una storia), Xavier Dolan (I Killed my Mother), Troye Sivan (X-Men Le origini: Wolverine), David Joseph Craig (Permission), Jesse LaTourette, Britton Sear e Théodore Pellerin (La prima luce – First Light) sono i protagonisti di BOY ERASED – VITE CANCELLATE, una presentazione della Universal Pictures di una produzione della Anonymous Content. Il regista Joel Edgerton (Regali da uno sconosciuto – The Gift ) si unisce a Steve Golin (Il caso Spotlight), il produttore premio Oscar e fondatore della Anonymous Content, e al produttore di lunga data Kerry Kohansky-Roberts (Admission, serie TV Berlin Station); ad Ann Ruark (Thank You for Your Service), Rebecca Yeldham (Il cacciatore di acquiloni), a Kim Hodgert, Tony Lipp e Nash Edgerton, nella veste di produttori esecutivi; e ai co-produttori David Joseph Craig e Michael Moore. La sceneggiatura di Boy Erased – Vite cancellate è stata scritta da Joel Edgerton ed è ispirata alla vera vita di Garrard Conley, da lui stesso raccontata nel libro Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith e Family. Il libro di memorie di Conley è stato pubblicato per la prima volta nel 2016 dalla casa editrice Penguin Random House. Il team creativo che ha realizzato il film è composto dal direttore della fotografia Eduard Grau (Gringo), lo scenografo Chad Keith (Loving), il montatore Jay Rabinowitz (Requiem for a Dream), il supervisore degli effetti visivi Chris LeDoux (12 anni schiavo) e la costumista Trish Summerville ( Red Sparrow). Una presentazione della Universal Pictures di una produzione della Anonymous Content, Boy Erased – Vite cancellate sarà distribuito dalla Universal Pictures, una società Comcast.