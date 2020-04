Ieri sera è andata in onda sulla NBC una nuova edizione del Saturday Night Live in versione “a casa” (con contributi registrati senza il pubblico e non in studio), e il protagonista del tradizionale cold open a sfondo politico è stato Brad Pitt , che si è trasformato nel. Nello sketch, l’immunologo di fama internazionale chiamato da Donald Triump a far parte della task force che affronta l’emergenza Coronavirus (e diventato rapidamente un’icona della lotta alla disinformazione sulla pandemia) è tornato a “chiarire ciò che il Presidente stata cercando di dire” in alcune sue ben affermazioni. E invece di fare battute, fornisce vere informazioni sul Covid-19 prendendo spunto da varie notizie errate diffuse da Trump (“sparirà come per miracolo”, “avremo un vaccino relativamente presto”, “tutti verranno sottoposti al test”). Come risposta alla recente clip in cui il Presidente suggerisce di iniettarsi disinfettante per “far fuori il virus”, Pitt/Fauci si mette le mani sulla faccia, anche se “non dovrei toccarmi il volto”. Alla fine della clip, Pitt si toglie la parrucca e ringrazia il vero Dr. Fauci per la sua “calma e chiarezza durante questo periodo snervante”, e ringrazia anche tutti gli impiegati del settore della sanità, del pronto intervento e le loro famiglie.

Potete vedere il video qui sopra, mentre qui sotto trovate altre clip della serata cui hanno partecipato star come Paul Rudd, Adam Sandler, Rob Schneider, Judd Apatow.

MILEY CYRUS CANTA WISH YOU WERE HERE DEI PINK FLOYD

PAUL RUDD E LA TELEFONATA FACETIME CON UN FAMIGLIARE

WHAT UP WITH THAT

Al video di Kenan Thompson partecipano Ego Nwodim, Melissa Villaseñor, Jason Sudeikis, Fred Armisen, DJ Khaled, Bill Hader, Cecily Strong e Mikey Day.

STUCK IN THE HOUSE

Al video di Pete Davidson partecipano star come Adam Sandler, Rob Schneider, Judd Apatow, Tan France.