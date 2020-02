La STX Entertainment ha diffuso in rete alcuni spot tv di sequel dell’horror uscito nelle sale nel 2016.

William Brent Bell, regista del primo film, è tornato a dirigere anche il sequel, anche se con un nuovo cast. Questa volta tra i protagonisti troviamo Katie Holmes che sarà affiancata da Christopher Convery, Owain Yeoman e Ralph Ineson.

La storia seguirà le vicende di una giovane famiglia che si trasferisce nella tenuta Heelshire Mansion, inconsapevoli della sua terrificante storia. Lì il loro giovane figlio farà amicizia con una strana bambola di nome Brahms.

Potete vedere uno spot nella parte superiore della pagina. Gli altri qua sotto:

Costato 15 milioni di dollari, The Boy ha incassato in tutto il mondo 64,1 milioni di dollari.

Ecco la sinossi ufficiale del primo film:

Alla ricerca di un nuovo inizio dopo un passato travagliato, una giovane donna americana si rifugia in un isolato villaggio inglese. È qui che Greta (Lauren Cohan) viene assunta da una coppia di anziani genitori in una maestosa villa vittoriana per fare da babysitter al loro figlio di otto anni, Brahams. Ben presto Greta scoprirà che quel ragazzo altri non è che una bambola a grandezza naturale che i signori Heelshire trattano come un bambino vero. Tutto comincia ad incupirsi quando Greta, rimasta sola, ignora le rigide regole imposte dalla coppia e inizia un flirt con un bell’uomo del villaggio, Malcolm (Rupert Evans). Una serie di eventi inquietanti e inspiegabili, ai limiti del soprannaturale, la convincono che è circondata da un mistero terrificante.