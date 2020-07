Qualche settimana fa,, l’iconicadell’UCM, ha inaugurato il suo canale YouTube.

Fra i video pubblicati finora ce ne sta anche uno in cui l’attrice, grande fan dei videogiochi Nintendo, ci porta a spasso nella sua isola di Animal Crossing: New Horizons, il community game uscito su Switch a fine marzo (potete vederlo qui).

Nell’ultimo, proposto qualche ora fa, è in compagnia (virtuale ovviamente) del suo personal trainer per mostrarci la sua routine d’allenamento a corpo libero che, come quella diffusa da Arnold Schwarzenegger mesi fa, può tranquillamente essere rifatta da tutti noi fra le quattro mura di casa perché non c’è bisogno di alcuna attrezzatura da palestra.

Potete ammirare il contributo nella parte superiore di questa pagina.

Qualche giorno fa, durante l’ultimo episodio di Animal Talking, il talk show virtuale che Gary Whitta conduce su Animal Crossing: New Horizons, Brie Larson ha rivelato a Whitta di aver fallito anche un’altra audizione in aggiunta a quelle di Terminator: Destino Oscuro e StarWars 7, quella per Rogue One: A Star Wars Story, il primo spin-off arrivato in sala.

Nel corso della chiacchierata, l’attrice ha detto:

Hai scritto tu Rogue One no? Sai, avevo fatto i provini anche per quello, ma non sono andati bene.

La parte della protagonista del film è poi andata a Felicity Jones.

A gennaio abbiamo appreso che Captain Marvel 2 è entrato ufficialmente in fase di lavorazione con l’ingaggio di Megan McDonnell, autrice della sceneggiatura della serie Disney+ WandaVision. A quanto pare, inoltre, Anna Boden e Ryan Fleck, che hanno scritto e diretto il primo film, non torneranno a occuparsi del sequel, perciò i Marvel Studios si sono messi alla ricerca di una nuova regista vista l’intenzione di far uscire il film nel 2022.

