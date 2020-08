, come ormai sappiamo, ha sostenuto innumerevoli provini durante la sua carriera. Di recente la Captain Marvel dell’Universo Cinematografico Marvel aveva svelato di aver sostenuto dei provini per il nuovo Terminator e anche per Rogue One: A Star Wars Story.

Ora, sempre l’attrice tramite un video postato sul suo canale You Tube ha rivelato i titolo degli altri progetti per cui ha sostenuto dei provini, che poi ovviamente non sono andati a buon fine. I titoli tirati in ballo sono Tomorrowland – Il Mondo di Domani, la serie tv Gossip Girl e anche “tutti i nuovi film di Star Wars”, quindi non solo per Rogue One.

Potete vedere il video integrale nella parte superiore della pagina.

Riguardo al provino per Rogue One: A Star Wars Story la Larson aveva dichiarato recentemente:

[..] Sai, avevo fatto i provini anche per quello, ma non sono andati bene.

La parte della protagonista del film è poi andata a Felicity Jones.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo l’attrice nuovamente nei panni di Carol Danvers in Captain Marvel 2, cinecomic targato Marvel Studios che sarà diretto da Nia DaCosta, regista del nuovo Candyman

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: YouTube, ComicBook.com