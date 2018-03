Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Joel Edgerton, è disponibile su Netflix da molti mesi ormai. Screen Junkies ha però ora voluto realizzare un divertente trailer onesto del lungometraggio che ha diviso l’opinione pubblica.

, film diretto dacon protagonisti Will Smith e

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Netflix, ricordiamo, ha già annunciato la lavorazione di un sequel.

La sinossi: