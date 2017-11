, l’attesissimo film originale Netflix condiretto da David Ayer (Suicide Squad), sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo da dicembre 2017.

Per “dare il via” alla promozione della pellicola, il gigante dello streaming e Will Smith hanno inaugurato, nei giorni scorsi, una curiosa iniziativa. La star ha chiamato a raccolta tutti i suoi omonimo per dargli una mano durante gli impegni stampa del film.

Potete trovare “l’appello” nella parte superiore di questa pagina.

Dalla sinossi:

Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono dall’inizio dei tempi, il thriller d’azione di David Ayer (Suicide Squad) segue le vicende di due poliziotti unici nel loro genere. Ward, un uomo (Will Smith), e Jakoby, un orco (Joel Edgerton), si imbarcano in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del mondo così come lo conoscevano. Lottando contro le proprie differenze e i terribili attacchi dei loro nemici, i due poliziotti dovranno lavorare insieme per proteggere una giovane elfa e una preziosa reliquia che, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.

Bright è in arrivo a dicembre, solo su Netflix. Il regista è David Ayer (Suicide Squad) e tra gli interpreti figurano Will Smith (Men in Black), Joel Edgerton (Il grande Gatsby), Noomi Rapace (Uomini che odiano le donne), Lucy Fry (22.11.63), Edgar Ramirez (Hands of Stone, Zero Dark Thirty), Margaret Cho (Drop Dead Diva) e Ike Barinholtz (Suicide Squad). Il film è scritto da Max Landis (Chronicle) e prodotto da Ayer, Eric Newman (Narcos) e Bryan Unkeless (Hunger Games).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!