È finalmente disponibile in edizione home video, il film prodotto da James Gunn con protagonisti Elizabeth Banks, David Denman e il giovane Jackson A. Dunn.

Per l’occasione, vi proponiamo oggi un estratto dai contenuti speciali nel quale James Gunn e il suo team parlano dell’approccio peculiare del film al mondo dei supereroi.

Potete vedere il video qui sopra, mentre qui sotto trovate tutti i dettagli sull’edizione DVD, Blu-Ray Disc e Digital HD:

Prodotto dal visionario regista di Guardiani della galassia James Gunn, Brightburn – L’angelo del male segue il successo dei supereroi al cinema, ma con una brusca ed inquietante sterzata verso l’horror. Affondando a piene mani nell’immaginario horror degli anni ’80, James Gunn propone una sorprendente e sovversiva interpretazione di un genere tutto nuovo: i supereroi dell’orrore. I fan possono quindi vivere l’avventura sovrannaturale finalmente in Dvd, Blu-ray e Digital-HD a partire dall’11 settembre con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Con le interpretazioni di Elizabeth Banks (Hunger Games, Charlie’s Angels) e David Denman (13 Hours: The secret soldiers of Benghazi) e il debutto del giovane di talento Jackson A. Dunn, Brightburn – L’angelo del male si rivela una vera e propria sorpresa per i fan del genere e non solo.

All’interno dei contenuti speciali troviamo anche il commento al film del regista David Yarovesky, che ha già lavorato insieme a James Gunn per Guardiani della galassia.

Ambientato in una cittadina del Kansas, Tori e Kyle Breyer sono una coppia che cerca invano di avere un figlio. I loro sogni si realizzano una notte, quando qualcosa precipita nei pressi della loro fattoria: un bambino. Anni dopo, il giovane Brandon ha dodici anni ed è un bambino introverso e particolare, ma più il ragazzino cresce, più qualcosa di oscuro sembra aleggiare nella sua anima.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI BLU-RAYTM e DVD:

Commento del regista

La nascita di un nuovo super cattivo

Horror-Eroe! – Un genere tutto nuovo

Schizzi – Le vignette social



INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAYTM

Genere: Horror

Dischi: 1

Durata: 90 minuti ca.

Video: Formato Panoramico ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano, Inglese 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Per Non Vedenti 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti

Contenuti Speciali : • Commento del regista • La nascita di un nuovo super cattivo • Horror-Eroe! – Un genere tutto nuovo • Schizzi – Le vignette social

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Durata: 87 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 2.39:1

Audio: Italiano, Inglese, Inglese per non vedenti Dolby Digital 5.1

