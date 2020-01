novelloal posto diin una “nuova versione” di

Recentemente, in Doctor Sleep di Mike Flanagan, abbiamo avuto modo di tornare a girovagare all’interno dell’Overlook Hotel di Shining e di incontrare nuovamente alcuni “vecchi amici” come Jack Torrance e le iconiche gemelline.

Ebbene, è arrivato il momento di tornare a passeggiare lungo i corridoi e le stanze dell’iconico hotel reso immortale dal film di Stanley Kubrick interpretato da Jack Nicholson grazie allo spot della Mountain Dew interpretato da Bryan Cranston, amatissimo protagonista di Breaking Bad.

Nel promo, che potete trovare nella parte superiore di questa pagina, Bryan Cranston rivive Shining e dà la caccia a “sua moglie” Wendy solo che, al posto di essere armato della sola accetta, lo vediamo anche con una bottiglia di Mountain Dew Zero Sugar in mano.

Vi consigliamo di guardare la clip fino alla fine per non rischiare di perdervi la chicca di chiusura.

La pubblicità è stata realizzata in vista del Super Bowl LIV che, quest’anno, sarà sostanzialmente sovrapposto alla celebre festa americana nota come Giorno della Marmotta. Occasione che è stata sfruttata per ideare un’altra campagna in cui Bill Murray e Stephen Tobolowsky riprendono i loro rispettivi ruoli di Phil Connors e Ned di Ricomincio da Capo. Questo video non è ancora disponibile online, ma, appena qualche ora fa, vi abbiamo segnalato le foto dal set di Woodstock, Illinois (la stessa città che ha ospitato le riprese della pellicola), postate online dal profilo William Murray Golf, il marchio d’abbigliamento per lo sport di proprietà dello stesso Murray e dei suoi fratelli.

Trovate tutto a questo link.

Cosa ne pensate di questo spot con Bryan Cranston nei panni di jack Torrance che rilegge, ironicamente, il capolavoro di Stanley Kubrick? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!