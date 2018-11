Il 20 dicembre arriverà nei cinema italiani con la 20Th Century Fox, il nuovo film del franchise di Transformers diretto da Travis Knight.

Come noto, questa pellicola sarà ambientata, nel 1987, prima dei cinque capitoli della saga principale. Proprio per questo gli Autobot e i Decepticon presenti avranno un look più in linea con quello della mitica G1 dei cartoni animati (e dei giocattoli) che con i blockbuster diretti da Michael Bay.

La nuova featurette diffusa online parla proprio di questo interessante aspetto. Potete vederla nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

A produrre la pellicola Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme a Chris Brigham, con Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian come produttori esecutivi.

Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny.

L’uscita dello spin-off, scritto da Christina Hodson e diretto da Travis Knight, è fissata al 21 dicembre 2018.

L’ultimo capitolo della saga principale, Transformers: L’Ultimo Cavaliere, è uscito il 23 giugno 2017, il 22 in Italia.