Luis Buñuel si trova in un difficile momento della sua vita d’artista. L’age d’or, film manifesto del surrealismo ha scandalizzato tutti i benpensanti ostracizzando il regista da qualsiasi possibilità progettuale in Francia. Individuato in una tesi di dottorato che gli è stata donata da Maurice Legendre il tema del suo prossimo film, deve trovare il denaro per realizzarlo. Sarà un amico, con una vincita alla Lotteria, a consentirgli di girare Las Hurdes, un documentario su un’area della penisola iberica abbandonata totalmente dal governo alla miseria e all’insignificanza sociale.