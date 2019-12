Come da tradizione, anche nel 2019 la redazione di BadTaste.it vi augura Buon Natale e Buone Feste con una chicca:, il famigerato speciale natalizio andato in onda sulla CBS il 17 novembre 1978, fatto sparire dalla Lucasfilm e mai più diffuso (né in TV nè in Home Video) e disponibile solo nei meandri più malfamati della rete.

Giusto qualche settimana fa, per il lancio di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, abbiamo citato questo special a Joonas Suotamo, nuovo interprete di Chewbacca nella saga, che ha ammesso di voler partecipare a una serie dedicata proprio al Wookiee più amato della saga:

E chi cerca Star Wars sul piccolo schermo ormai dovrebbe sapere che, dopo anni di tentativi da parte di George Lucas, ora la saga è sbarcata in televisione grazie alla serie di Disney+ The Mandalorian, che in Italia sarà disponibile al lancio della piattaforma streaming il 31 marzo 2020.

Lo speciale televisivo di Natale, incentrato sulla visita di Chewbacca al suo pianeta natale Kashiyyyk per celebrare il giorno della vita, venne realizzato dopo l’enorme successo di Guerre Stellari su proposta della 20th Century Fox. I produttori della saga diedero l’ok per l’utilizzo dei personaggi e del cast originale, e così ecco che nel film compaiono Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Alec Guinness e Peter Mayhew. Lucas ideò la storyline originale (poi rimaneggiata pesantemente dagli sceneggiatori, e allungata da un’ora a due ore), mentre la regia venne affidata a David Acomba, poi sostituito con Steve Binder per “divergenze creative”.

Così George Lucas ha parlato del film tv:

Lo special del 1978 non ha granché a che fare con noi. Non ricordo quale network lo trasmise, ma fu una cosa che fecero loro. Li lasciammo fare. Erano… Non ricordo nemmeno chi lo fece. Gli lasciammo usare i personaggi e, probabilmente, non fu la cosa più intelligente da fare, ma si impara anche da quelle esperienze. […] Se avessi tempo e un martello, ne rintraccerei ogni copia e la distruggerei.

Ogni Natale, noi di BadTaste.it festeggiamo con questo speciale, nonostante i filtri geolocal e la lotta senza quartiere alla pirateria è infatti ancora impossibile cancellare del tutto qualcosa da internet, e fortunatamente il 17 novembre del 1978 qualcuno riuscì a registrare questo Star Wars Holiday Special.

