La Fox Searchlight ha diffuso online il primo trailer di, nuovo film diretto da Marielle Heller (The Diary of a Teenage Girl) con

L’attrice è la protagonista dell’adattamento delle memorie Can You Ever Forgive Me?, la vera storia della biografa (e amica dei gatti) Lee Israel, nota per aver scritto tra gli anni ’70 e ’80 di figure di spicco come Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder e la giornalista Dorothy Kilgallen. Quando Lee si trova nelle condizioni di non essere più pubblicata perché ritenuta non al passo con i tempi, l’autrice trasforma la sua arte in inganno appoggiata anche dal fedele amico Jack (Richard E. Grant).

Del cast fanno parte anche Dolly Wells, Jane Curtin, Ben Falcone, Anna Deavere Smith e Stephen Spinella.

Il film arriverà nelle sale americane in autunno.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina, e il poster qui di seguito: